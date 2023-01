Pnrr: Regione Calabria partecipa a bando per centrale ad idrogeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore Dolce, che ha seguito l’iter sin dalla fase di pubblicazione del bando, nel ringraziare per l’impegno profuso da Ferrovie della Calabria nella redazione del progetto, predisposto in collaborazione con il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione, e con la consulenza scientifica dell’Università della Calabria, sottolinea la rilevanza che l’intervento potrà avere anche per la città di Cosenza, che potrà contare su uno dei primi impianti a livello nazionale per la produzione di idrogeno sostenibile, in grado di poter favorire la “migrazione” dal sistema di alimentazione fossile anche per i mezzi di trasporto su gomma. L’assegnazione delle risorse messe a bando dovrà avvenire entro il 31 marzo 2023. (Rin)