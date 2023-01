Pd: Ascani, la scuola deve diventare la nostra ossessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo orgogliosamente Partito democratico perché siamo partito della scuola, del lavoro, dei diritti, dell'eguaglianza e di tutti quei principi che oggi sono messi in discussione”. Lo ha dichiarato Anna Ascani, vicepresidente della Camera e vicepresidente del Pd, intervenendo all'Assemblea nazionale del partito in corso a Roma. “Io ho provato a declinare l'identità dei democratici indicando quelli che, secondo me, oggi sono i diritti più a rischio. Mi è venuta in mente per prima la scuola – ha sottolineato – perché credo che il governo di questa destra - già solo dal nome che ha scelto per il ministero - stia cercando di lanciare un messaggio chiaro: ossia, che la scuola non è il luogo dell'emancipazione o delle pari opportunità, ma dove chi ce la fa continuerà così anche in futuro, mentre tutti gli altri rimarranno indietro”. “Questa – ha concluso – è una scuola che non dà importanza ai ragazzi che perde: sono 13 ogni cento ragazzi che incontriamo. Loro, i ragazzi che vengono lasciati fuori, devono diventare la nostra ossessione”. (Rin)