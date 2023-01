Repubblica Ceca: lettera con proiettile e minacce indirizzata alla moglie di Babis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’ex premier, l'atmosfera nei social network e in generale nella società sta diventando sempre più radicalizzata. "Ieri (venerdì) per la prima volta, mia moglie Monika mi ha accompagnato in un viaggio nel Paese. Nella città di Jablonec nad Nisou, ha assistito a come la folla ci ha insultato e quasi schiacciato. Non è normale che i nostri concittadini abbiano paura di sostenermi, perché vengono insultati e minacciati. I miei sostenitori ed elettori non fanno nulla del genere", ha detto Babis. Il candidato alle presidenziali ha anche affermato di aver chiesto al suo rivale al secondo turno delle elezioni presidenziali, il generale in congedo Petr Pavel, nonché ai leader dei partiti al governo, di esortare i loro sostenitori a non aggredire tutti gli altri elettori con opinioni politiche differenti. (Vap)