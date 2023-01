Giustizia: Ostellari su intercettazioni, no a bavaglio all’informazione, discuterne con responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La qualità di una democrazia “si misura anche dalla libertà della stampa di pubblicare notizie e opinioni scomode. Certo, servono delle regole, perché non può esistere il diritto alla gogna. La soluzione tuttavia va individuata senza mettere il bavaglio ai tanti professionisti dell'informazione che contribuiscono a rendere la nostra società più informata e quindi più vigile”. Lo ha dichiarato Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato alla Giustizia e senatore della Lega. “L'Italia – ha proseguito – non ha bisogno di conflitti e divieti, ma di serenità, crescita e fiducia nel futuro. Concentriamoci per raggiungere questi obiettivi, assicurando alla magistratura tutti gli strumenti utili a svolgere, con efficacia, la sua necessaria funzione”. “Sulla qualità e le caratteristiche di questi strumenti – ha concluso – la politica deve avere il diritto di discutere. Facciamolo con responsabilità e pacatezza". (Rin)