Roma: spara a ex moglie e cognato fuori da locale al Flaminio, nessun ferito, arrestato 38enne

- Un altro tentato omicidio nei confronti di una donna della Capitale. Un 38enne, già arrestato nell'aprile del 2021 per maltrattamenti in famiglia ai danni della donna e per il danneggiamento dell'auto del cognato, ha tentato ieri notte di sparare all'ex moglie e al cognato. La richiesta di aiuto della donna al 112 è arrivata poco dopo le 2 del mattino. Sopraggiunti sul luogo i poliziotti hanno ascoltato il racconto della vittima: uscita da uno dei locali di via Flaminia, donna e cognato, hanno trovato l'ex marito di lei insieme a un ragazzo. Dall'incontro è scaturita una lite al culmine della quale l'ex coniuge, un 38enne di origini albanesi, avrebbe preso una pistola e tentato di sparare un colpo all'indirizzo della ex moglie e del cognato. (segue) (Rer)