Roma: spara a ex moglie e cognato fuori da locale al Flaminio, nessun ferito, arrestato 38enne (3)

- Il ragazzo che accompagnava il 38enne è stato trovato in strada nel quartiere Battistini. Più articolate le ricerche di colui che ha sparato: i poliziotti della sezione Volanti sono arrivati in un appartamento di Selva Candida nelle vicinanze del quale era parcheggiata l'auto segnalata. Avendo la certezza che l'uomo, pur non rispondendo alle chiamate, era in quell'abitazione, con l'aiuto dei vigili del fuoco, gli agenti sono entrati da una finestra trovando il 38enne dentro un armadio nascosto tra i vestiti. Le perquisizioni non hanno al momento permesso di trovare la pistola. Sul luogo è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi tecnici e sono stati fatti vari sequestri tra cui la berlina tedesca. La vittima ha formalizzato negli uffici del distretto Ponte Milvio la denuncia per l'accaduto. (segue) (Rer)