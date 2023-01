Roma: spara a ex moglie e cognato fuori da locale al Flaminio, nessun ferito, arrestato 38enne (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Al termine degli accertamenti il 38enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto da parte della polizia giudiziaria operante perché gravemente indiziato del reato di tentato omicidio. L'indagato è stato traferito in carcere. La Procura ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari (Gip) del tribunale di Roma la convalida della misura pre-cautelare adottata. Indagato in stato di libertà per favoreggiamento anche l'uomo che era in compagnia del 38enne. (Rer)