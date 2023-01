Giustizia: Foti (Fd’I), ergastolo ostativo è sconfitta per mafiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La reintroduzione dell'ergastolo ostativo prima ancora di essere una vittoria per il governo Meloni è una grande sconfitta per i mafiosi. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, a Rainews 24. “Il governo Meloni – ha sottolineato – ha dimostrato con i fatti la propria determinazione a combattere fino in fondo la mafia. La sinistra ha fatto ostruzionismo, invece, su un decreto del governo che prevedeva l'introduzione dell'ergastolo ostativo, cioè l'impossibilità di godere dei benefici penitenziari da parte dei condannati all'ergastolo che non collaborano con lo Stato”. (Rin)