Francia: ministro Difesa Lecornu, con 413 miliardi alle forze armate resteremo potenza mondiale

22 luglio 2021

- I 413 miliardi di euro annunciati ieri dal presidente francese, Emmanuel Macron, cche la Francia stanzierà per le sue forze armate fra il 2024 e il 2030 sono “uno sforzo richiesto alla nazione” nel quadro di “una strategia per garantire la sicurezza” nazionale. Lo ha detto il ministro della Difesa, Sebastien Lecornu, in un’intervista a “Le Monde”. “Ora stiamo parlando di un raddoppio del budget annuale delle forze armate tra il 2017 – 32,7 miliardi l'anno – e il 2030. Ma questi 413 miliardi di euro sono più di una dotazione di bilancio”, ha detto Lecornu. Questi nuovi fondi, ha spiegato il ministro della difesa, hanno due obiettivi: “Proteggerci, anche da nuove minacce, e proiettarci all'esterno, con i nostri alleati, per difendere, se necessario, la nostra sicurezza e i nostri valori. Questi fondi consentono alla Francia di rimanere una potenza mondiale. Senza questa scelta avremmo fatto dei passi indietro”, ha detto Lecornu. (Frp)