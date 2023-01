Iran: il ministro dello Sport ordina indagini su accuse di violenze su adolescenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sport e della Gioventù dell’Iran, Seyed Hamid Sajjadi, ha chiesto di svolgere indagini sul caso riguardante presunte violenze sessuali a danno di adolescenti membri di una scuola di calcio di Mashhad, città situata nel nord-est dell'Iran. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa “Irna”, precisando che il ministro ha dato ordine di “dare seguito alle segnalazioni ricevute” e che, in caso queste corrispondano a verità, “l’autore o gli autori verranno affrontati con fermezza”. L’annuncio è giunto dopo che un ex responsabile per la stampa della squadra di calcio Shahr Khodro ha affermato, sui social media, che i genitori di 15 giovani giocatori della squadra e della scuola di calcio avevano denunciato il club e i suoi allenatori davanti alla Direzione generale dello sport e della gioventù della regione di Razavi Khorasan per molestie sui propri figli. Secondo quanto appreso da “Irna”, i genitori hanno parlato di “comportamenti immorali” di cui sarebbero venuti a conoscenza attraverso i cellulari dei propri figli, anche vittima di “pressioni psicologiche e depressione”.(Res)