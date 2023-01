Kenya: italiani coinvolti in incidente nautico, Farnesina segue situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina sta verificando la situazione dei connazionali coinvolti in un incidente nautico avvenuto oggi in Kenya; è in contatto con l’ambasciata e segue attentamente la vicenda. Il “Portale degli italiani in Kenya” riferisce che un’imbarcazione per le escursioni marine, con a bordo circa una quarantina di turisti, sia italiani che kenyani, si è ribaltata al largo della spiaggia della Garoda, a Watamu. Ci sarebbero alcuni morti, ma gli italiani sarebbero tutti salvi. Sei connazionali inizialmente mancanti all’appello potrebbero trovarsi a bordo di una seconda imbarcazione che si era spinta un po’ oltre il punto del ribaltamento per seguire i delfini, uno degli obiettivi del “safari” marino.(Res)