Pd: De Micheli, mia candidatura a segreteria è per dare tutto quello che ho imparato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mia candidatura alla segreteria del Partito democratico “non è per avere qualcosa, ma per provare a dare tutto quello che sono, tutto quello che ho imparato grazie a voi, quello che penso, per il sommo amore che provo per questa comunità”. Lo ha dichiarato Paola De Micheli, candidata alla segreteria del Pd, intervenendo all'assemblea nazionale del partito in corso a Roma. “Auguro a questo partito di vivere cent’anni”, ha aggiunto. (Rin)