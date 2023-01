Autonomia: Salvini, nei prossimi giorni i primi passi in consiglio dei ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Nei prossimi giorni l'autonomia differenziata muoverà i primi passi in consiglio dei ministri. È nel programma di governo così come la riforma presidenziale. Lo ha detto il leader della Lega e vice premier, Matteo Salvini, durante il suo intervento alla sede degli industriali di Cremona. "Questo - ha spiegato il ministro alle Infrastrutture - è un governo che, nei primi tre mesi, ha dimostrato di mantenere gli impegni. Abbiamo fatto la manovra economica, abbiamo fermato la legge Fornero abbiamo aumentato la flat tax, abbiamo rivisto profondamente il reddito di cittadinanza". "Entro i prossimi giorni, non prossimi mesi - ha annunciato - arriva in consiglio dei ministri il primo passo sull’autonomia, ma non perché è una richiesta della Lega, ma perché serve all’Italia: dare valore alle Regioni e ai territori vuol dire sprecare meno, perdere meno tempo e competere al meglio. C’è nel programma di governo dell’intero centrodestra, così come la riforma presidenziale. Non è che se va avanti l’autonomia è un favore che la Meloni fa a Salvini, se va avanti il presidenzialismo è un favore che Salvini fa a Meloni. Abbiamo un’idea di Italia federale e presidenziale, quindi procediamo spediti".(Rem)