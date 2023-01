Bergamo Brescia 2023: Majorino, noi teniamo davvero alla cultura, e non solo per un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bergamo e Brescia, insieme, sono Capitale Italiana della Cultura 2023. Un evento straordinario, frutto delle lavoro di anni delle due città, di tanti operatori e dei nostri grandi sindaci Giorgio Gori ed Emilio Del Bono. Io sono e sarò con loro per dire chiaramente che, con noi, la cultura tornerà ad essere una grande occasione per il futuro della Lombardia. Perché noi ci teniamo davvero, non solo per un anno ma sempre". Lo afferma sul proprio profilo Facebook il candidato alla presidenza della Lombardia per Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino. (Rem)