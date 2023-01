Covid: Iss, incidenza in calo in tutte fasce età, quarta dose protegge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di incidenza di Covid-19 a sette giorni è in diminuzione in tutte le fasce d’età. Il tasso più elevato si registra negli over 80 (170 casi per 100 mila) mentre quello più basso nella fascia 10-19 anni (42 casi per 100 mila). È quanto si legge nel report esteso “Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale” dell'Istituto superiore di sanità. Il report evidenzia l’importanza della quarta dose di vaccino, in particolar modo per quanto riguarda la fascia di età 60-79 anni e gli over 80. Nella popolazione di età 60-79 anni, il tasso di ospedalizzazione risulta quasi due volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con dose addizionale/booster e più di tre volte più alto rispetto ai vaccinati con seconda dose booster da meno di 120 giorni; il tasso di ricoveri in terapia intensiva risulta più di due volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con dose addizionale/booster e quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con seconda dose booster da meno di 120 giorni; il tasso di mortalità risulta più di tre volte più alto rispetto ai vaccinati con dose addizionale/booster e quasi quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con seconda dose booster da meno di 120 giorni. Negli over 80, il tasso di ospedalizzazione risulta quasi quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con dose addizionale/booster, quasi sei volte più alto rispetto ai vaccinati con seconda dose booster da meno di 120 giorni e tre volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con seconda dose booster da oltre 120 giorni; il tasso dei ricoveri in terapia intensiva risulta quattro volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con dose addizionale/booster, cinque volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con seconda dose booster da meno di 120 giorni e quattro volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con seconda dose booster da oltre 120 giorni; il tasso di mortalità risulta sei volte più alto rispetto ai vaccinati con dose addizionale/booster, e rispettivamente dieci volte e mezzo e più di cinque volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con seconda dose booster da meno di 120 giorni e da oltre 120 giorni. (Rin)