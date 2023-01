Pd: Serracchiani, Destra forte, serve partito unito e determinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "Non ci siamo mai fermati, ma oggi facciamo un passo importante per rilanciare l’azione del Partito democratico. Governa una destra forte e arrogante serve un partito unito e determinato nelle sue battaglie". Lo scrive su Twitter Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. "Ci siamo. Grazie a Enrico Letta per il lavoro di questi anni", aggiunge.(Rin)