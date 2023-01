India-Egitto: Al Sisi in visita a Nuova Delhi dal 24 al 26 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, effettuerà una visita di Stato in India dal 24 al 26 gennaio su invito del primo ministro, Narendra Modi, e sarà anche l’ospite d’onore della 74ma Festa della Repubblica indiana, il 26 gennaio. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi. A Sisi, alla sua seconda visita nel Paese asiatico, dopo quella del 2015 per partecipare al terzo vertice India-Africa, sarà accompagnato da una delegazione di alto livello, comprendente cinque ministri e alti funzionari. Un contingente dell’Esercito egiziano parteciperà alla parata militare della Festa della Repubblica. I due Paesi festeggiano quest’anno 75 anni di relazioni diplomatiche e l’Egitto è stato anche invitato dall’India, che attualmente detiene la presidenza del G20, come Paese ospite del Gruppo. (segue) (Inn)