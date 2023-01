India-Egitto: Al Sisi in visita a Nuova Delhi dal 24 al 26 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Sisi sarà ricevuto dall’omologa Draupadi Murmu il 25 gennaio, con una cerimonia di benvenuto nella residenza presidenziale indiana, Rashtrapati Bhavan, seguita in serata da un banchetto. Il presidente egiziano, inoltre, avrà un incontro bilaterale col premier su questioni bilaterali, regionali e globali di comune interesse. Si terranno anche colloqui a livello di delegazione. Al Sisi vedrà, inoltre, il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, e interagirà anche con la comunità imprenditoriale indiana in occasione di un evento aziendale in programma lo stesso giorno. (segue) (Inn)