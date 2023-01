India-Egitto: Al Sisi in visita a Nuova Delhi dal 24 al 26 gennaio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita, si legge nella nota, dovrebbe rafforzare ulteriormente il partenariato tra India ed Egitto, che intrattengono relazioni cordiali e amichevoli segnate da legami storici, culturali, economici e i interpersonali. La relazione si basa su valori culturali condivisi, sull’impegno a promuovere la crescita economica, sulla collaborazione nei settori della difesa e della sicurezza e sulla convergenza su questioni regionali e globali. I due Paesi lavorano a stretto contatto in piattaforme multilaterali e internazionali. L’interscambio commerciale, piuttosto equilibrato, ha raggiunto un livello record di 7,26 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2021-22, con esportazioni indiane verso l’Egitto per 3,74 miliardi di dollari e importazioni per 3,52 miliardi. Più di 50 aziende indiane hanno effettuato investimenti nell’economia egiziana, in diversi settori tra cui chimica, energia, tessile, abbigliamento, agroalimentare e distribuzione al dettaglio, per un totale di circa 3,15 miliardi di dollari investiti. (Inn)