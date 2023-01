Autonomia: Foti (Fd’I), governo approverà collegialmente disegno legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il governo Meloni nella sua collegialità ad approvare il disegno di legge sull'autonomia differenziata. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, a Rainews 24. “Alla sinistra che oggi sostiene che così si spacca l'Italia – ha proseguito – ricordo che ha votato quell'articolo 116 della Costituzione che contempla anche l'autonomia differenziata. E sempre agli smemorati della sinistra ricordo che le pre-intese per l'autonomia differenziata richiesta da tre regioni, tra cui l'Emilia-Romagna di Bonaccini, portano la firma del sottosegretario Bressa del governo Gentiloni”. “Sull'autonomia differenziata andremo avanti, come sul presidenzialismo, come su Roma Capitale", ha concluso. (Rin)