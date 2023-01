Turchia: ministro Esteri, aspettiamo che Svezia agisca prima che manifestanti brucino Corano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Ci aspettiamo che la Svezia agisca prima che i manifestanti brucino il Corano di fronte all’ambasciata turca a Stoccolma. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, dopo che la Svezia ha dato l’autorizzazione a svolgere una manifestazione anti-turca a Stoccolma, determinando anche la decisione di Ankara di annullare una visita programmata del ministro della Difesa svedese, Pal Jonson, in Turchia. Rivolgendosi alla stampa dopo un incontro con imprenditori di Antalya, Cavusoglu ha commentato in particolare l’intenzione di Rasmus Paludan, politico danese e fondatore del partito di estrema destra Stram Kurs, di bruciare il Corano davanti all’ambasciata turca a Stoccolma.L'azione, stando a quanto riferiscono i media turchi, è stata autorizzata dalle autorità svedesi, portando Ankara a convocare l'ambasciatore di Svezia Staffan Herrstrom. "Nessuno può chiamare questa libertà di pensiero. Non consentono il rogo del simbolo di un'altra religione o di un altro libro sacro, ma quando si tratta del Corano e dell'islamofobia, la chiamano immediatamente libertà di espressione e pensiero", ha affermato il capo della diplomazia turca, aggiungendo: "Purtroppo, nonostante tutti gli avvertimenti della Turchia, pensiamo che un'azione così vile avrà luogo oggi tra le 16:00 e le 17:00 ora turca. Spero che le autorità svedesi prendano le misure necessarie per ostacolarla. In caso contrario, ciò provocherà indignazione in tutto il mondo”. (Res)