Roma: abusivismo e daspo urbano, 65 sanzioni nella notte da Trastevere a San Lorenzo

- Un totale di 65 sanzioni sono state elevate nella notte dalla polizia di Roma ai pubblici esercizi della Capitale per gestione non corretta dei rifiuti urbani, alto volume della musica in strada, occupazioni di suolo pubblico non autorizzate e vendita di alcool fuori l'orario consentito. Trastevere, centro storico, Ponte Milvio, piazza Bologna, Parioli e San Lorenzo sono i principali siti dove le pattuglie hanno effettuato controlli alle attività. Una galleria d'arte in zona Trastevere è stata chiusa questa notte per occupazione di suolo pubblico abusiva. Un circolo culturale è stato invece sanzionato per oltre 5 mila euro per somministrazione abusiva, così come un ristorante per occupazione di suolo pubblico illecita. Un minimarket, invece, è stato multato perchè trovato a vendere alcol dopo le 22:00. Un altro è stato trovato privo di autorizzazione a vendere merce non alimentare e per questo è stato sanzionato per 3.500 euro. (segue) (Rer)