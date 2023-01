Roma: Luparelli-Cicculli (Sce), solidarietà a Casale Garibaldi attaccato e vandalizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri capitolini di Sinistra civica ecologista, Alessandro Luparelli e Michela Cicculli, in una nota affermano: "Vogliamo esprimere la nostra solidarietà a Casale Garibaldi che questa mattina all'alba è stato oggetto di un grave atto di vandalismo. Ignoti hanno distrutto alcune porte e finestre del casale e si sono introdotti per vandalizzare strutture e materiali, usando estintori, pietre e altri oggetti utili al danneggiamento. Si tratta di un grave attacco a uno spazio sociale autogestito, mutualistico, femminista, di produzione culturale e di welfare sociale. Siamo al loro fianco contro chi con questi atti cerca di colpire un'idea e una pratica di città solidale". (Com)