Lazio 2023: Carnevale (Lega), Roma-Latina si sblocca grazie a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Dopo oltre dieci anni di impasse dovuti al tergiversare di Zingaretti e alle errate procedure scelte dalla Regione Lazio amministrata dalla sinistra, ora grazie a Matteo Salvini e alla Lega si può finalmente procedere con concretezza verso la realizzazione della Roma-Latina". Lo afferma in una nota il candidato della Lega al Consiglio regionale del Lazio in provincia di Latina, Massimiliano Carnevale. "Un'opera fondamentale per la nostra provincia - aggiunge -, così come la Pedementona Formia-Cassino su cui una volta al governo della Regione Lazio dovremo lavorare da subito con il nuovo presidente Francesco Rocca".(Com)