Russia-Ucraina: ministero Difesa russo, conquistate posizioni nella regione di Zaporizhzhia

- L'esercito russo ha effettuato una serie di "operazioni offensive" nella regione di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, che gli hanno permesso di assumere il controllo di "posizioni vantaggiose". Secondo quanto si legge in un comunicato del ministero della Difesa russo, "in direzione di Zaporizhia, a seguito di alcune operazioni offensive, le unità del Distretto militare orientale hanno preso il controllo di posizioni più vantaggiose". Secondo il dicastero, che non fornisce dettagli sulle posizioni conquistate, più di 30 militanti nemici sono stati uccisi, mentre due veicoli corazzati da combattimento, due camioncini, un obice semovente Akatsiya e un obice D-20 sono stati stati distrutti nelle ultime 24 ore. (Rum)