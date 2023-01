Pd: Cuperlo, abbiamo dovere di costruire alternativa a questa destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Penso che questo sia il Congresso più importante da quando il Pd è nato”. Lo ha dichiarato Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria del Pd, intervenendo all'assemblea nazionale del partito in corso a Roma. “In discussione questa volta – ha sottolineato – ci siamo noi, il nostro destino”. “Oggi al governo c’è la destra, l’ideologia di una destra che in tre mesi ha mostrato la sua anima”, ha proseguito, e “il dovere che abbiamo è costruire un’alternativa per quando si tornerà a votare”. (Rin)