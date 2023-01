Roma: Bonafoni (LcD), solidarietà a Casale Garibaldi per attacco vigliacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte Casale Garibaldi "è stato oggetto di un attacco vigliacco: alcune persone, beneficiando dell'anonimato e del buio, hanno rotto alcune porte e finestre e si sono introdotte all'interno della struttura, vandalizzando spazi e arredi. È un fatto grave, che deve vedere cittadini e istituzioni al fianco di un bene comune e di chi, da anni, proprio attraverso questo spazio sociale collettivo offre servizi per il territorio, produce cultura, costruisce comunità". Lo afferma in una nota la candidata della lista Civica D'Amato alle prossime elezioni regionali, e consigliera uscente, Marta Bonafoni. "Non è la prima volta peraltro che il Casale è fatto oggetto di azioni di questo tipo: una guerra a bassa intensità che ora deve trovare nella soluzione definitiva del rapporto tra lo spazio sociale Garibaldi e le istituzioni la risposta necessaria e non più rinviabile", aggiunge. (Com)