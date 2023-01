Senegal-Usa: Yellen sull’isola degli schiavi, “storie di Africa e America intimamente connesse”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gorée ricorda che “le storie dell’Africa e dell’America sono intimamente connesse”. Lo ha detto la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, oggi in visita nell’isola senegalese un tempo centro del commercio degli schiavi nell’Africa occidentale, dove è stata accolta dal sindaco, Augustin Senghor. “Gorée e la tratta degli schiavi transatlantica non fanno parte solo della storia africana. Fanno parte anche della storia americana” e “la tragedia non si è fermata con la generazione di esseri umani portati via da qui”, ha dichiarato la rappresentante di Washington, ricordando che dopo l'abolizione della schiavitù, “ai neri americani – molti dei quali possono rintracciare la loro discendenza attraverso porti come questo in tutta l'Africa – furono negati i diritti e le libertà” costituzionali. “Sia in Africa sia negli Stati Uniti, anche se abbiamo fatto grandi progressi, viviamo ancora con le brutali conseguenze della tratta degli schiavi transatlantica”, ha riconosciuto Yellen. (segue) (Res)