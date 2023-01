Senegal-Usa: Yellen sull’isola degli schiavi, “storie di Africa e America intimamente connesse” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando dal sito che l’Unesco ha proclamato Patrimonio mondiale, Yellen ha sottolineato l’importanza di “raccontare la storia delle persone schiavizzate”, una storia “piena di sofferenza, ma anche di perseveranza e speranza”. A questo proposito la segretaria al Tesoro ha citato i tanti afroamericani che non solo hanno superato le avversità e si sono costruiti una vita migliore, ma hanno anche svolto un ruolo “centrale” per l’economia e la democrazia Usa, nonostante una “sistemica ingiustizia sociale ed economica”. Quanto a Gorée, “è ora l’emblema di ciò che tutti conosciamo bene dello stesso continente africano: un centro di cultura e attività, una terra con un passato coloniale doloroso ma un futuro pieno di speranza e un simbolo del valore universale duraturo della dignità umana”, ha concluso, esortando a intensificare il comune impegno nella lotta per i valori e i principi condivisi. (Res)