Lazio 2023: Rocca, valorizzare percorsi e bellezze regione per turismo

- A Roma l'80 per cento dei turisti "vengono e rimangono in centro storico, ma in tutto il Lazio abbiamo un territorio e dei percorsi che devono essere valorizzati. Da Ostia antica a Ninfa, c'è una bellezza di cui i turisti non usufruiscono. Per questo si deve rafforzare la mobilità e valorizzare le realtà legate al mare". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, ospite a "Coffee Break" su La 7. (Rer)