Craxi: S. Craxi (FI), grazie a Berlusconi, c'è sempre stato

18 ottobre 2021

- La senatrice di Forza Italia Stefania Craxi ha ringraziato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, per il messaggio che le ha fatto pervenire oggi ad Hammamet. "Desidero ringraziare Silvio Berlusconi, un uomo che c'è sempre stato, nella buona e nella cattiva sorte. C'è stato per me, per la mia famiglia, per la comunità dei socialisti, ai quali ha garantito spazi di iniziativa e di protagonismo politico”, ha affermato Craxi. “In tutti questi anni – ha proseguito – non è mai venuto meno nel suo animo il ricordo commosso di Bettino, al quale lo legava un'amicizia sincera e profonda”. “Era un rapporto, il loro, che si nutriva fra l'altro di grandi progetti tesi alla modernizzazione del Paese, che ha finito per porre sul loro cammino gli stessi avversari, i sacerdoti di una falsa rivoluzione che non hanno esitato a utilizzare la leva della giustizia a mo' di clava per fermare il cambiamento", ha concluso la senatrice. (Rin)