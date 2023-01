Russia-Usa: Prigozhin risponde alla Casa Bianca, "quali crimini ha commesso il Gruppo Wagner?"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera indirizza alla Casa Bianca il fondatore del Gruppo Wagner, Evgeny Prigozhin, ha chiesto agli Stati Uniti di motivare perché la compagnia paramilitare russa è stata designata come organizzazione criminale internazionale. Prigozhin sul suo canale Telegram ha pubblicato la lettera indirizzata al coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby. "Caro signor Kirby, potrebbe chiarire quale crimine è stato commesso dal Gruppo Wagner?", si legge nel messaggio di Prigozhin. Kirby ieri ha definito Wagner "un'organizzazione criminale che sta commettendo atrocità diffuse e violazioni dei diritti umani". (Rum)