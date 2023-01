Milano: teneva in un box hashish, marijuana e bilancino di precisione, Carabinieri arrestano un 22enne a Cologno Monzese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte appena trascorsa, a Sesto San Giovanni, i Carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 22enne italiano, censurato per reati inerenti il codice della strada. Alle ore 01:00 circa, i Carabinieri durante un servizio di controllo del territorio, transitando in via Rossini a Cologno Monzese, hanno notato all'interno di un'autovettura parcheggiata e con il motore acceso, tre passeggeri senza la presenza dell’autista. I militari, nella circostanza, hanno notato una persona scendere lungo la rampa che conduce ad alcuni box, ubicati nelle immediate vicinanze della macchina in questione. Sulla base delle dichiarazioni contrastanti date dai tre passeggeri e dal 22enne italiano arrivato poco dopo all’autovettura, i Carabinieri hanno deciso di eseguire ulteriori accertamenti, rinvenendo nella disponibilità dell’indagato un mazzo di chiavi di un box in uso allo stesso. Le immediate verifiche effettuate all'interno del box hanno consentito di rinvenire, conservati in una scatola di cartone posta sul pavimento, quattro involucri contenenti complessivamente 130 grammi di hashish, due involucri contenenti complessivamente 8 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un taglierino. Nell'autovettura è stato rinvenuto il portafoglio del 22enne, contenente la somma di 370 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Il denaro ed il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. L'arrestato è stato tradotto presso il proprio domicilio in attesa del giudizio direttissimo, a disposizione dell' Autorità Giudiziaria. (Com)