- “Risollevare quello che siamo, rilanciare la storia ma soprattutto scriverne una nuova”. Lo chiede il segretario del Pd, Enrico Letta, ai candidati in corsa alla segreteria durante l’Assemblea nazionale per il nuovo Partito democratico. “Oggi questo è possibile perché abbiamo fatto un percorso complicato in questi mesi. Io stesso avrei voluto fosse più rapido”, ha aggiunto.(Rin)