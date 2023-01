Lazio 2023: Rocca, mi sono candidato per dare risposte a fragilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi anni mi sono occupato di fragilità, di esclusione sociale, di cambiamento climatico e dell'impatto che ha sui nostri territori: su questo ho deciso di mettermi in gioco per dare delle risposte importanti ai nostri cittadini, insieme a una competenza importante in tema sanitario e sarò accompagnato, se gli elettori mi daranno fiducia, da una grande squadra". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, ospite a "Coffee Break" su La 7. (Rer)