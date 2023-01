Milleproroghe: Zaffini (Fd’I), con emendamento Fd’I 20 milioni per Piano oncologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a Fratelli d'Italia con un emendamento al decreto Milleproroghe sono stanziati 20 milioni di euro per il biennio 2023-2024 per il Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2022-2027 destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Franco Zaffini, presidente della Commissione Sanità e primo firmatario dell'emendamento compreso nei "segnalati", il quale ha rimarcato che “già nella legge di Bilancio il governo Meloni aveva dimostrato di voler investire sulla Sanità, invertendo la tendenza degli ultimi esecutivi che erano intervenuti soltanto con ripetuti tagli (meno 37 miliardi dal 2010 al 2019). La scelta di stanziare con 20 milioni di euro per il piano oncologico, ha proseguito, “prende atto di una situazione in Europa, negli Stati Uniti e in altri Paesi occidentali, in cui circa il 40 per cento dei nuovi casi e il 50 per cento delle morti per tumore sono potenzialmente prevenibili in quanto causate da fattori di rischio evitabili. E' cresciuto notevolmente, infatti, il numero di donne e uomini che sopravvivono alla diagnosi di tumore ed è aumentato il tasso di guarigione. Tutti dati che testimoniano l'efficacia dei programmi di screening e la necessità di adottare stili di vita corretti”. “Da qui – ha aggiunto – l'importanza della prevenzione, che resta la cura più efficace per prevenire l'insorgenza del cancro, e su cui maggioranza e governo con atti concreti dimostrano di voler investire".(Rin)