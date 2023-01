Bolivia-India: ministro Esteri Mayta riceve sottosegretaria Lekhi, focus su rafforzamento relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Bolivia, Rogelio Mayta, affiancato dal sottosegretario Freddy Mamani, ha incontrato ieri la sottosegretaria agli Esteri e alla Cultura dell’India, Meenakashi Lekhi, in visita a La Paz, con la quale è stata esaminata l’agenda bilaterale con l’obiettivo rafforzare le relazioni amichevoli. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri boliviano. “Abbiamo discusso, tra l’altro, di questioni di interesse comune, delle nostre visioni della situazione mondiale, di economia e di questioni sulla nostra agenda bilaterale. Rafforziamo le nostre relazioni estere, costruiamo la diplomazia dei popoli”, ha affermato Mayta. Tra i temi affrontati, in particolare, le linee di credito, la ripresa del progetto del Centro di eccellenza in informatica e comunicazione India-Bolivia (Ib-Cenetic), lo scambio di conoscenze ed esperienze in campo scientifico-tecnologiche, il lavoro congiunto nella medicina tradizionale e l’attuazione del programma culturale per il periodo 2023-25. Gli interlocutori hanno anche scambiato opinioni sull’agenda internazionale e su questioni globali, come la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Lekhi si appresta a concludere un lungo viaggio ufficiale in America Latina iniziato il 13 gennaio, che prima della Bolivia ha toccato Cuba, Guatemala ed El Salvador. (segue) (Brb)