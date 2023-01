Bolivia-India: ministro Esteri Mayta riceve sottosegretaria Lekhi, focus su rafforzamento relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’Avana (12-14 gennaio) Lekhi, come riferisce il ministero degli Esteri indiano, ha incontrato il ministro della Cultura, Alpidio Alonso Grau, col quale ha concordato di rafforzare gli scambi si settore, in particolare nel cinema, e il ministro degli Esteri ad interim, Gerardo Penalver Portal, con cui ha avuto un colloquio sul rafforzamento della cooperazione a tutto campo: assistenza allo sviluppo, commercio e investimenti, energia, gestione dei disastri, sanità e industria farmaceutica, medicina e biotecnologia. Tra i temi anche alcune iniziative indiane per l’ambiente e la sostenibilità: l’Anno internazionale del miglio, la Missione Life (Lifestyle for Environment) la Coalizione per le infrastrutture resilienti ai disastri (Cdri). Lekhi è stata ricevuta anche dal presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, e dal presidente dell’Assemblea nazionale del potere popolare (il parlamento unicamerale), Esteban Lazo Hernandez, con cui ha parlato di cooperazione parlamentare e nell’ambito delle Nazioni Unite. La rappresentante di Nuova Delhi, inoltre, ha visitato il Centro Fidel Castro e il Centro internazionale per la salute La Pradera. Nell’occasione ha annunciato la donazione da parte indiana di 12.500 dosi di vaccini pentavalenti. (segue) (Brb)