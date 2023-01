Roma: spaccio di droga, arresti e sequestri a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri hanno arrestato un 16enne romano fermato a Tor Bella Monaca per un controllo, in via dell’Archeologia. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina, 25 dosi di crack e 450 euro. Una 55enne romana è stata invece sorpresa in via Giovanni Battista Scozza a cedere una dose di cocaina a un 46enne romano e un 18enne tunisino, senza fissa dimora, trovato in via San Biagio Platani in possesso di 22 dosi di cocaina e 280 euro. Nel corso delle attività, inoltre, i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca hanno sequestrato 40 dosi di cocaina, rinvenute in nascondigli lungo le aree delle note piazze di spaccio. (Rer)