Moldova: Grandi (Unhcr) elogia supporto Chisinau a rifugiati ucrain

- "Sono lieto di essere in Moldova per congratularmi con il governo per la sua decisione di attivare la protezione temporanea per i rifugiati in fuga dall'Ucraina": lo ha detto l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi. "Il popolo e il governo moldavi hanno dimostrato una notevole solidarietà nei confronti dei rifugiati sin dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, quasi un anno fa. Questo sostegno è stato visibile fin dai primi giorni e settimane di guerra, quando decine di migliaia di rifugiati – soprattutto donne e bambini – sono fuggiti dall'Ucraina, e continua tuttora", ha detto Grandi. "Nonostante le numerose e pressanti sfide economiche e le risorse limitate, i moldavi hanno aperto il loro Paese e le loro case. Negli ultimi 11 mesi sono arrivati quasi 750 mila rifugiati ucraini e ne rimangono oltre 102 mila, di cui quasi la metà sono bambini", ha aggiunto l'Alto Commissario. (segue) (Res)