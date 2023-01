Moldova: Grandi (Unhcr) elogia supporto Chisinau a rifugiati ucrain (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione del governo di attivare la protezione temporanea all'inizio di questa settimana è un'altra espressione concreta e tangibile di solidarietà continua e sostenuta con il popolo ucraino. Fornisce uno status giuridico più sicuro ai rifugiati, e apre la strada a una risposta più sostenibile e pianificata", ha spiegato Grandi. "La protezione temporanea aiuterà i rifugiati ad accedere al lavoro, a diventare autonomi e a contribuire alle comunità che li ospitano fino a quando non potranno tornare a casa in sicurezza e dignità. Fornisce inoltre il quadro per un accesso ancora più sostenibile all'istruzione e ad altri servizi di base, garantendo stabilità in un momento di grande trauma e sconvolgimento", ha proseguito l'Alto Commissario. (segue) (Res)