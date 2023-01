Moldova: Grandi (Unhcr) elogia supporto Chisinau a rifugiati ucrain (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Unhcr è impegnata a sostenere la Moldova e ad approfondire la cooperazione per l'inclusione dei rifugiati, mobilitando al contempo un forte sostegno da parte dei donatori alle famiglie e comunità ospitanti. Dall'inizio dell'afflusso di rifugiati, l'Unhcr da sola ha fornito assistenza e sostegno in Moldova per oltre 100 milioni di dollari, in aggiunta ai contributi di altri attori umanitari e dello sviluppo, nonché al sostegno diretto dei donatori bilaterali al governo", ha spiegato Grandi. "Continueremo a investire nel rafforzamento dei sistemi di protezione sociale in Moldova, sia per i rifugiati che per i moldavi. Tuttavia, è indispensabile che la comunità internazionale si faccia avanti per rinnovare il sostegno alla risposta ai rifugiati e alle comunità che generosamente li ospitano in Moldova. Ciò significa investimenti urgenti e potenziati per lo sviluppo del Paese, nonché sforzi internazionali significativi per sostenere e far crescere l'economia, anche incoraggiando gli investimenti del settore privato che possono offrire opportunità sostenibili sia ai moldavi che ai rifugiati", ha affermato Grandi. (Res)