Roma: spaccio di droga, arresti e sequestri a Tor Bella Monaca (2)

- A finire in manette, inoltre, sono stati tre filippini trovati in possesso di 32 grammi di shaboo. Due di loro, una 45enne e un 40enne, sono stati fermati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Parioli e quelli della stazione di Civitavecchia, a bordo della loro autovettura in via Trieste nel comune di Civitavecchia. Nell’auto sono stati rinvenuti sei involucri contenenti 27 grammi di shaboo. In seguito alla perquisizione dell'auto i carabinieri hanno deciso di perquisire l'abitazione in via Baccio Baldini, a Tor Bella Monaca, dove hanno sorpreso una loro connazionale, 27enne, trovata in possesso di altri 5 grammi della stessa droga, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento in dosi.(Rer)