Iraq: presidente Kurdistan Barzani in visita a Baghdad, necessario collaborare

- Baghdad ed Erbil non dovrebbero guardarsi l’un l’altro come avversari, ma dovrebbero lavorare insieme in uno “spirito di collaborazione e nazionalismo”. Lo ha dichiarato il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, oggi, in occasione della sua visita a Baghdad, dove ha incontrato il premier Mohammed Shia al Sudani. Secondo quanto riferito dall’emittente curdo-irachena “Rudaw”, le parti hanno passato in rassegna le relazioni tra Erbil e Baghdad e gli sviluppi di questioni regionali e internazionali. Durante il discorso pronunciato durante la commemorazione dell’uccisione dell'ayatollah Muhammad Baqir al Hakim, leader storico del Supremo consiglio islamico iracheno, Barzani ha poi affermato: “Sosteniamo il primo ministro Al Sudani nella realizzazione delle disposizioni del governo, mentre cerca di spianare il terreno al dialogo e a un accordo per risolvere i problemi in sospeso tra il governo regionale del Kurdistan e il governo federale”. “Baghdad sarà più forte se gli iracheni vedranno realizzati i propri diritti. Abbiamo il tempo e la possibilità di lavorare per risolvere i problemi in sospeso”, ha aggiunto il presidente Barzani. (segue) (Res)