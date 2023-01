Iraq: presidente Kurdistan Barzani in visita a Baghdad, necessario collaborare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato dal ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, in un’intervista a “Rudaw”, Barzani “ha stretto buoni rapporti con il primo ministro iracheno e i leader dei partiti politici a Baghdad”, e queste relazioni possono avere “ripercussioni positive a livello politico”. “Barzani potrebbe sicuramente svolgere un ruolo importante a Baghdad", ha aggiunto Hussein. Il presidente del Kurdistan ha visitato Baghdad due volte nel novembre scorso, dopo l’inizio del mandato di Al Sudani alla guida del governo di Baghdad, sottolineando l'importanza della cooperazione nell'affrontare le minacce esterne e nel rafforzare la sicurezza delle frontiere. Come spiega “Rudaw”, lo scorso anno le relazioni tra Erbil e Baghdad hanno assistito a tensioni dopo che la Corte Suprema Federale irachena, nel febbraio 2022, ha dichiarato “incostituzionale” la legge sul petrolio e sul gas della regione del Kurdistan, colpendo così l'indipendenza del settore energetico della regione e mettendo a repentaglio la sua industria. Inoltre, le divergenze tra i due governi hanno anche riguardato la quota di Erbil nella legge di bilancio federale per il 2023. (Res)