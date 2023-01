Vaticano: Papa, liberiamoci dalle maschere e mostriamoci con i nostri limiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le maschere non servono. Presentiamoci agli altri senza schermi, per quello che siamo, con i nostri limiti". Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in Udienza la Comunità del Pontificio Collegio "de Propaganda Fide" in occasione del IV centenario della sua fondazione. Il Pontefice ha raccomandato di non avere "la paura di essere giudicati perché non corrispondiamo a un modello ideale, che spesso esiste solo nella nostra mente. Coltiviamo 'la sincerità e l'umiltà del cuore, che ci donano uno sguardo onesto sulle nostre fragilità e povertà interiori'. Ricordiamoci che si è missionari credibili non per un abito che si indossa o per atteggiamenti esteriori, quanto piuttosto per uno stile di semplicità e di sincerità". Francesco ha poi sottolineato: "La vita di fede è un continuo 'esodo', un'uscita dai nostri schemi mentali, dal recinto delle nostre paure, dalle piccole certezze che ci rassicurano – ha continuato Bergoglio - altrimenti rischiamo di adorare un Dio che è solo una proiezione dei nostri bisogni, e quindi un 'idolo', e di non vivere incontri autentici nemmeno con gli altri". Ma Papa Francesco ha anche esortato i missionari a coltivare il "dialogo fraterno, in una radicale apertura all'altro. San Giovanni Paolo II – ha detto - ci ha insegnato che il dialogo dev'essere lo stile proprio del missionario. E Gesù ce lo ha mostrato facendosi uomo, abbracciando i drammi, le domande e le attese dell'umanità sofferente e in cerca di pace". (Civ)