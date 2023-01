Russa-Ue: ministero Ester, critiche Borrell a Lavrov sono ipocrite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche dell’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, contro il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov sembrano ipocrite. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo in una nota. "La dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in merito al confronto tra la politica degli Stati Uniti e dei suoi alleati nei confronti di Mosca con le azioni di Adolf Hitler, citata dal ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov durante una conferenza stampa il 18 gennaio suona come ipocrita, soprattutto sullo sfondo delle dichiarazioni razziste del capo della diplomazia dell'Ue, che ha diviso il mondo in un ‘giardino fiorito’ abitato da ‘un miliardo di cittadini dell'Ue e degli Stati Uniti’, e la ‘giungla’ che avanza verso di esso, oltre che per l'aperto sostegno dell'Ue al regime neonazista di Kiev", ha dichiarato il ministero degli Esteri russo in una nota. (Rum)