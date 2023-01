Roma: controlli antidroga nel centro della Capitale, 2 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Roma hanno arrestato un 22enne filippino, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 55 grammi di hashish, divisi in due piccoli panetti, mentre camminava lungo via Lorenzo il Magnifico. Inoltre, un 41enne originario di Lecce, ma residente a Campagnano di Roma, è stato fermato a bordo della sua auto in via Salaria e trovato in possesso di 34 dosi di cocaina, occultate negli slip. In via Fosso di Santo Spirito, poi, un 27enne del Gambia, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato perché trovato in possesso di quattro dosi di eroina. (segue) (Rer)