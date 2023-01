Roma: controlli antidroga nel centro della Capitale, 2 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sorpresi a spacciare droga anche un 20enne romano trovato a cedere alcune dosi di cocaina ad un 51enne in via Marco Dino Rossi, a Roma. Nelle tasche nascondeva altre otto dosi della stessa droga e 225 euro. In via Manfredonia, al Quarticciolo infine, i carabinieri hanno fermato per un controllo un 30enne, originario della provincia di Latina ma domiciliato a Roma, che si aggirava con fare sospetto in strada. L’uomo è stato trovato in possesso di sei dosi di crack, due dosi di cocaina e 715 euro in contanti. (Rer)