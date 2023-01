Confindustria: tra luci e ombre economia italiana va meglio di quanto atteso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il settore ha iniziato male il 4° trimestre (-0,5 per cento la produzione a ottobre-novembre), dopo il calo nel 3° e l’espansione precedente. La fase difficile è attesa proseguire: i dati sui permessi di costruire segnalano un forte calo (-12,6 per cento nei mesi estivi in termini di superfici residenziali). A novembre, il commercio al dettaglio cresce (+0,4 per cento), il turismo resta sopra il pre-Covid (+3,6 per cento). Gli indicatori segnalano stabilizzazione nei servizi nel 4° trimestre: a dicembre, il PMI ha quasi raggiunto la soglia neutrale (49,9 da 49,5), la fiducia delle imprese è risalita per il secondo mese. Tengono reddito e consumi. L’inflazione, ancora alta a dicembre (+11,6 per cento da +11,8 per cento a novembre) e maggiore per le famiglie meno abbienti (+18,4 per cento contro +9,9 per cento), minaccia i consumi, la cui risalita, fino al 3° trimestre, è stata favorita dalla tenuta del reddito reale (anche grazie a più occupazione) e dagli extra-risparmi passati (stabilizzata ora a 7,1 per cento la propensione). Sono attese decisioni di spesa prudenti. I dati mostrano una buona performance nel 2022 in termini di occupati: +50mila a novembre da settembre (e +280mila da gennaio). Ciò spiega, in parte, la diminuzione del numero di disoccupati (-26mila negli ultimi due mesi). Positivo anche il costante calo degli inattivi. Prosegue la dinamica altalenante dell’export italiano, in rimbalzo a novembre (+3,8 per cento, dopo -1,5 per cento), anche grazie a maxi-vendite nella cantieristica navale. Fanno da traino i paesi extra-UE mentre l’export intra-area è stazionario: USA e Turchia si confermano i mercati più dinamici, fiacche le vendite in Cina, in contrazione in Russia; fa da freno, anche in prospettiva, l’indebolimento del mercato tedesco. Le indicazioni per inizio 2023 restano negative secondo gli ordini manifatturieri esteri, a fronte di una domanda mondiale debole, come confermano i dati sul commercio in area di contrazione. (Rin)